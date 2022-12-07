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НовостиОбщество7 декабря 2022 14:33

В Пскове начали возводить главную новогоднюю ель

Источник:kp.ru
Фото: Псковское агентство информации

Фото: Псковское агентство информации

Символ новогоднего праздника, новогоднюю ель, начали устанавливать в Пскове. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

В данный момент, на Октябрьской площади рабочие монтируют основание новогодней красавицы. На центральной площади Пскова уже не первый год стоит искусственная ель. В этом году она снова порадует горожан.

Ранее сообщалось, что до 21 декабря, новогодние инсталляции должны появится в Детском парке, а также на улицах города. Псковичи приобрести живой символ нового года смогут после 20 декабря, когда заработают елочные базары.