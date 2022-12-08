Технопарк «Электрополис» в Великих Луках поситил глава региона Михаил Ведерников

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников с делигацией провел рабочую встречу в великолуксклм технопарке «Электрополис», а также ознакомился с процессом работв новой площадки «Фабрика процессов». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Визит в технопарк вместе с губернатором произвели президент Фонда «Сколково» по региональному и международному сотрудничеству Юрий Сапрыкин, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, заместитель главы региона Нинель Салагаева, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

По словам директора технопарка Ирины Беловой, мощности производственного кластера направлены на производство благоприятной среды для модернизации и инновационного развития экономики региона. Благодаря технопарку, объединяются процессы образования, науки, финансовых институтов, предпринимателей и предприятий, создаются новые рабочие места.

Технопарк разрабатывает и производит уникальную продукцию напряжением 110-750 кВ. Подобной технологии нет аналогов в России, поэтому резидентами являются 14 компаний.

Михаил Ведерников посетил новую практическую площадку под названием «Фабрика процессов». Ее создание произошло благодаря нацпроекту «Производительность труда». Здесь эксперты Федерального центра компетенций обучают специалистов инструментам бережливого производства. На практике создаётся имитация реальных производственных процессов.