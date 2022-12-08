Ежемесячные выплаты начнут получать медики районных больниц и скорой в Псковской области

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Специальные доплаты по поручению президента РФ будут установлены медицинским работникам, кто трудится в первичном звене здравоохранения, в районных больницах и в скорой медицинской помощи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Врачи центральных районных и районных больниц с 2023 года будут ежемесячно получать надбавку в 18,5 тысяч рублей.

«Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медицинской помощи – 11,5 тыс. рублей. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц - ежемесячно 8 тыс. рублей, средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения - 6,5 тыс. рублей, фельдшеры и медицинские сестры скорой медицинской помощи - 7 тыс. рублей и младший медперсонал центральных районных больниц первичного звена - 4 тыс. рублей», – сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По словам Голиковой, дополнительные выплаты в 2023 году охватят около 379 тыс. врачей, на эти цели в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) предусмотрено 152,4 млрд рублей.