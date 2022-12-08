Только 40% работающих псковичей могут оформить налоговый вычет

.

По данным аналитиков hh.ru только 40% работающих жителей Псковской области могут оформить налоговый вычет, при этом 16% были бы рады, если бы могли это сделать. Причина – неофициальный доход.

Один человек может оформить разные виды налоговых вычетов. Однако почти половина опрошенных не делают их, так как нет подходящих расходов.

Первым по популярности у псковичей оказался имущественный налоговый вычет, ещё 9% получают вычет на расходы по лечению и покупку лекарств, тройку лидеров закрывает обучение. Однако еще 3% опрошенных получают инвестиционный вычет.

Компенсируют расходы на здоровье и обучение чаще всего женщины. Расходы на имущество покрывает каждый пятый гражданин в возрасте от 35 до 44 лет. При этом имущественный налоговый вычет чаще всего оформляется представителями сферы «Добыча сырья», «Банки, инвестиции, лизинг» и «Бухгалтерия».

В Псковской области не много тех, кто не может получить налоговый вычет, но чаще всего такие работники встречаются при неофициальном трудоустройстве в сферах: «Туризм, гостиницы, рестораны», «Автомобильный бизнес», «Консультирование» и «Искусство, развлечения, массмедиа».