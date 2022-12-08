В Псковском аэропорту отработали «аварийную посадку самолета с пассажирами»

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8 декабря в Псковском международном аэропорту проходят учения. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«По легенде учений, самолёт с пассажирами совершил аварийную посадку и выкатился со взлетно-посадочной полосы. Разрушен двигатель самолета, разлилось и возгорается авиатопливо. На борту находятся пассажиры и члены экипажа», – сообщает пресс-служба.

На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы аэропорта, специалисты Псковской Станции скорой медицинской помощи и МЧС.