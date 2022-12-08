Путин лично вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда»

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Двое военнослужащих из Псковской области получили из рук президента России Владимира Путина медали «Золотая звезда». Государственные награды Героям России вручили в торжественной обстановке сегодня, 8 декабря, в Кремлевском дворце.

Торжественная церемония награждения заместителя командира 124 отдельного танкового батальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ майора Бориса Дудко и механика-водителя разведвзвода 175 разведбатальона 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ ефрейтора Давида Малыйкина состоялось накануне Дня героев Отечества.

«Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу. Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу», – приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

По словам президента, государственные награды были вручены военнослужащим, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.

«Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию», – заключил свою речь Путин.