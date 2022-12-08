Школьники из Пскова передали подарки и письма для росгвардейцев в зоне СВО

Фото: пресс-служба Росгвардии по Псковской области

Псковские школьники передали подарки и письма росгвардейцам, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Управления росгвардии по Псковской области.

Накануне Дня Героев Отечества в Псковской средней общеобразовательной школе №13 состоялась встреча с сотрудниками управления Росгвардии. Сотрудники поделились с ребятами тем, какие важные задачи ежедневно выполняют военнослужащие в зоне проведения СВО. Правоохранители рассказали о примерах мужества и героизма, которые проявляли сотрудники Росгвардии и военнослужащие ведомства при выполнении служебных задач по охране общественного порядка и спецзадач.

Дети и преподаватели передали собранные новогодние подарки и письма с поздравлениями для псковских росгвардейцев, которые находятся в специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.Сотрудники Росгвардии пообещали отправить подарки адресатам, поблагодарили детей и педагогов, подарили школьникам памятные сувениры и книги для школьной библиотеки.