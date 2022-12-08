Какой продукт подорожает перед праздниками, рассказали псковичам

.

Жителям Псковской области сообщили, какие продукты станут стоить дороже перед Новым годом. Об этом сообщила «Псковская правда».

Псковские дистрибьюторы пояснили, что предновогоднего роста цен не ожидается. «Если бы планировалось подорожание, поставщики нас уведомили бы об этом заранее. Но документы пришли только о подорожании на 3 % глазированных сырков одного из производителей»,— поделился информацией индивидуальный предприниматель, руководитель отдела продаж крупного дистрибьютора продуктов питания Вадим Маркелов.

По его словам, стоимость продуктов перед праздниками должна остаться неизменной, «если завтра доллар не будет стоить 150 рублей». Вадим Маркелов объяснил, что при высоком курсе доллара и евро отечественные производители снова будут выгодно продавать продукцию за рубеж. Если такое произойдёт, то цены в российских магазинах поползут вверх и достигнут уровня февраля-марта этого года. «При курсе, например, в 130 рублей за доллар нашим производителям подсолнечное масло будет выгоднее продавать в ту же Турцию», — уточнил предприниматель.

Прогнозировать что-либо в этом году достаточно проблематично. «Но если всё будет так же, как раньше, то в предновогодний период, наоборот, производители и сети проводят различные акции», — заявила управляющая группой компаний «Мега Холод» Татьяна Кириленок.

Вадим Маркелов также сообщил, что в этом году накануне Нового года стало больше различных акций. Они появляются среди компаний, которые активно борются за потребителя в конкурентной среде. «Производители очень осторожно заявляют о повышении цен, но при этом фактически у всех остались цены февраля-марта этого года, а то, что мы видим, преподносится как промоцена», — сообщил он.

Вадим Маркелов обратил внимание, что в последние дни года от торговых сетей стоит ожидать промоакций на товары новогоднего ассортимента. Например, стоит ждать снижения цены на конфеты и майонез. «Понятно, что после Нового года конфеты в праздничных наборах будут уже никому не нужны», — уточнил предприниматель.

Татьяна Кирилёнок согласилась,что конкуренция на псковском рынке по-прежнему достаточно высокая. «Все понимают, что продать сложно, поэтому рынок сейчас настроен на клиента. Думаю, что к Новому году будет у покупателей в глазах рябить от жёлтых и красных ценников», — предположила эксперт.

По её словам, подорожание сейчас только сезонное: так, например, овощи растут в цене. В российских тепличных хозяйствах они появятся только в феврале. Также, специалисты подчеркнули, что в этом году сильно подорожала красная икра.