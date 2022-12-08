Эксперты проверили качество мясных изделий в Великолукском мясокомбинате

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Роспотребнадзор провел исследование продукции Великолукского мясокомбината. Об этом сообщили на официальном сайте Туринского городского округа со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Эксперты сообщили о несоответствии продуктов питания нормативным документам. Например, в вареной колбасе «Докторская» специалисты зафиксировали следы крахмалосодержащего компонента, а в сосисках «Сливочные» и «Молочные» обнаружены многочисленные фрагменты хрящей, костной ткани, субпродуктов, мышечных волокон, их структура характерна для мяса птицы.

По словам сотрудников Центра, для чистоты проводимых экспериментов, взяли не менее двух проб с каждого исследуемого продукта.