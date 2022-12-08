Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 декабря 2022 14:18

Эксперты проверили качество мясных изделий в Великолукском мясокомбинате

Источник:kp.ru
.

.

Роспотребнадзор провел исследование продукции Великолукского мясокомбината. Об этом сообщили на официальном сайте Туринского городского округа со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области.

Эксперты сообщили о несоответствии продуктов питания нормативным документам. Например, в вареной колбасе «Докторская» специалисты зафиксировали следы крахмалосодержащего компонента, а в сосисках «Сливочные» и «Молочные» обнаружены многочисленные фрагменты хрящей, костной ткани, субпродуктов, мышечных волокон, их структура характерна для мяса птицы.

По словам сотрудников Центра, для чистоты проводимых экспериментов, взяли не менее двух проб с каждого исследуемого продукта.