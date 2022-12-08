В Псковской области появятся пять модульных станций скорой помощи

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Пять модульных станций скорой помощи построят в районах Псковской области в 2023 году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Пункты появятся в Струго-Красненском, Локнянском, Палкинском, Себежском районах и на территории Псковской межрайонной больницы.

Кроме того, капитально отремонтируют станцию скорой помощи в Порхове. «Финансирование в бюджете на эти цели уже заложено. Как только бюджет будет принят, станут видны лимиты, нужно провести все конкурсные процедуры, чтобы весной начать стройку и завершить объекты как можно раньше», — подчеркнул губернатор Михаил Ведерников. Сегодня, 8 декабря, глава региона лично осмотрел партию новых машин скорой помощи, которая поступила в Псковскую область.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что подготовительная работа уже активно ведется. Сформированы земельные участки под строительство, по капремонту подготовлена проектно-сметная документация.

«Что касается новых машин скорой помощи, то за последние пять лет в Псковскую область поступила уже девятая партия спецтранспорта», — говорится в сообщении. Руководитель Псковской станции скорой медпомощи Денис Сачков сообщил, что автомобили на базе УАЗ и «Газель» имеют отечественное медицинское оборудование по классу «В». Это позволяет оказывать пациентам квалифицированную помощь, даже проводить реанимационные мероприятия.

В 2023 году ожидается поставка еще девяти скорых. «За несколько лет мы практически весь парк обновили. Важно, чтобы водители следили за машинами», — подчеркнул губернатор.

В пресс-службе регионального правительства отметили, что в Псковскую область за последние семь лет при поддержке Правительства РФ поступило около 150 машин скорой медпомощи. Это позволило избавиться от изношенного автотранспорта. В общей сложности, в службе неотложной помощи сейчас работает 178 спецавтомобилей.