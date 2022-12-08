Эксперт назвал самый вкусный сорт мандаринов в Пскове

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Жителям Псковской области рассказали, какие мандарины лучше покупать к Новому году. Об этом сообщила «Псковская правда».

«В декабре продаётся мандаринов столько, сколько не продаётся за весь год! Реализация вырастает в сотни раз», - отметила управляющая группы компаний «Мега Холод»Татьяна Кирилёнок.

Она рассказала, что мандарины сейчас в Псковскую область поставляют из Абхазии, Турции и Марокко. По словам предпринимательницы, самыми вкусными считаются марокканские мандарины.

«Но думаю, что это ещё из СССР идёт, когда в принципе были только марокканские мандарины. А на самом деле всё зависит от сорта: самые приятные и сладкие - клементины. А, мандарины, которые растят в Абхазии, будут покислее», – заметила Татьяна.

Если говорить о подорожании цитрусовых, то тут намечается тенденция к росту цен на овощи и фрукты в целом. Об этом рассказала Елена Бугаева, развивающая одну из региональных торговых сетей. Объяснила предпринимательница это приближением новогодних праздников.

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