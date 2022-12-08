Назван рекордно дорогой продукт на новогоднем столе псковичей в 2023 году

.

Рекордно дорогой продукт на новогоднем столе псковичей в 2023 году назвал эксперт. Об этом сообщила «Псковской правде» управляющая группы компаний «Мега Холод» Татьяна Кирилёнок.

«Красная икра безумно дорогая в этом году. Обычно цену на неё соотносят с тем, сколько мяса можно купить на эту же сумму денег. Так вот, сейчас это соотношение рекордное», - рассказала Татьяна Кирилёнок.

По её словам, подорожание сейчас идёт только сезонное: растут в цене овощи, которые теперь только в феврале появятся в российских тепличных хозяйствах.

О подорожании овощей и фруктов рассказала и Елена Бугаева, развивающая одну из региональных торговых сетей. Она объясняет это как раз новогодними праздниками, что цены при закупке в последнюю неделю года взлетают.

Также она отмечает, что цены на остальные продукты не поднимутся. «Поставщики нас предупреждают о повышении цен плюс-минус за месяц, то есть о подорожании в декабре мы бы узнали в ноябре, но таких сообщений не было», - поделилась Елена Бугаева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эксперт назвал самый вкусный сорт мандаринов в Пскове (Подробности)

Единственный продукт, который значительно подорожает перед праздниками, назвали в Пскове (Подробности)