Псковичам назвали дни, в которые лучше избежать поход за продуктами к новогоднему столу

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Псковский эксперт, развивающий одну из региональных торговых сетей, Елена Бугаева назвала дни, в которые не рекомендуется закупаться продуктами к новогоднему столу. Об этом она сообщила «Псковской правде».

Одной из причин такого предупреждения является подорожание некоторых продуктов. Но цены на основные товары, по словам псковских дистрибьюторов, в декабре навряд ли поднимутся, так как об этом предупреждают заранее.

«Поставщики нас предупреждают о повышении цен плюс-минус за месяц, то есть о подорожании в декабре мы бы узнали в ноябре, но таких сообщений не было», - рассказала Елена Бугаева.

Однако продукты, на которые возрастут цены – сезонные. В них входят овощи, фрукты и красная икра, которая в этом году очень дорогая. «Наш поставщик закупается в Москве и там в последнюю неделю года ценник взлетает, - отмечает Елена. - Поставщики понимают, что это всё разойдётся: человек не откажет себе в том, чтобы купить к праздничному столу огурец или фрукты».

Отсюда следует, что последние числа декабря для покупок товаров новогоднего стола - нежелательные. Предприниматель также отмечает, что перед Новым годом у покупок появляется риск, причинами которого является спрос на продукты. А скидки, в свою очередь, компании могут сделать уже на скоропортящийся товар.

«В последнюю неделю перед Новым годом у нас продажи возрастают в три-четыре раза. Самые пиковые дни - это 28, 29, 30 декабря и первая половина 31-го. Есть, конечно, и те, кто 1 января приходят», - заявила Елена Бугаева.