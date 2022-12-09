Неисправность ноутбука привела к пожару в многоэтажном доме Пскова

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Возгорание ноутбука в квартире многоэтажного дома Пскова на улице Вокзальной, привело к пожару. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

В 18:02 в многоквартирном жилом доме, в однокомнатной квартире, размером 4х6 метров, сгорел диван на площади 4 м2. Закопчена квартира. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы ноутбука.

Прибывшие на место пожара сотруднки МЧС эвакуировали шесть человек и спасли квартиру от огня.

8 декабря в 12:50 в Невеле на улице Краснофлотская в хозяйственной постройке размером 3х4 метра в моечном отделении, размером 2х2 метра огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 0,3 м2.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

В 21:50 в Псковском районе в деревне Середка на переулке А. Невского сгорел жилой дом размером 5х6 метров. Сгорела хозяйственная постройка размером 4х5 метров.

Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.

Спасена хозяйственная постройка.

В 3:20 в Себеже на улице Свободы в хозяйственной постройке размером 6х10 метров сгорела кровля по всей площади и дрова 3 м3.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в хозяйственной постройке.