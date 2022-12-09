Псковичам запретили выход за лёд Чудского и Теплого озера

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С 7 декабря выход и выезд транспорта на лёд Чудского и Теплого озера, запрещён. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

Такие же ограничения касаются и других водоёмов в Гдовском районе. Для промысловиков данный запрет начнёт действовать с 10 декабря. Ранее власти запретили выход на лёд в Пскове, Великих Луках, в Себежском, Псковском, Новоржевском, Великолукском, Печорском и Пыталовском районах.

Во всех муниципалитетах запреты будут действовать до поступления особых распоряжений. До этого момента районные и городские отделения ГО и ЧС совместно с органами Управления МЧС и УМВД России по Псковской области будут следить за ледовой обстановкой и патрулировать береговую черту водоёмов. Это необходимо для предупреждения выхода населения на лёд.