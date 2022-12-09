Псковский губернатор поздравил жителей с Днем Героев Отечества

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Сегодня, 9 декабря, Россия отмечает День Героев Отечества. Губернатор Псковской области опубликовал в своём Telegram-канале поздравительное видеообращение, посвящённое этому празднику.

«Мы отдаём дань уважения людям, чьи имена навсегда вписаны в историю нашей страны: героям Советского Союза, героям Российской Федерации, кавалерам ордена Славы и ордена Святого Георгия», — с гордостью объявил Михаил Ведерников.

Эта памятная дата пришла к нам из прошлого. Ещё в XVIII веке начали отмечать День георгиевских кавалеров, тогда Екатерина Великая утвердила орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. На сегодняшний день, мы знаем минимум о 20 георгиевских кавалера, которые родились на Псковской земле. Именно они в годы Первой мировой войны ковали славу русского оружия.

«Более 150 сыновей и дочерей Псковщины были удостоены звания «Герой Советского Союза» в годы Великой Отечественной войны. Многие наши воины получили высшие награды в современной истории России — первыми из псковичей были десантники 76-й дивизии. В преемственности традиций сила и гордость нашего народа» — добавил губернатор.

По словам главы региона, сегодня это доказывают наши военнослужащие, которые участвуют в СВО.Девять военнослужащих из Псковской области получили звание «Герой России» за проявленные мужество и героизм. «К сожалению, большинство — посмертно. Но уверен, что их подвиги войдут в учебники истории и будут жить вечно в памяти жителей нашей страны. Новые поколения будут расти, воспитанные на этих примерах доблести, отваги и любви к своей стране. Будем помнить и гордиться нашими великими соотечественниками. С праздником! С Днём Героев Отечества!» — подытожил Михаил Ведерников.