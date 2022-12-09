Дети с ОВЗ в Псковской области могут получить вторую профессию

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Школьники и студенты из Псковской области, имеющие ограничения по здоровью могут получить вторую профессию. Об этом сообщила администрация Пскова в сообществе «ВКонтакте».

Речь идёт о детях с ОВЗ из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот законопроект одобрили на заседании Правительства.

Таким образом, возможно получение:

— однократного обучения по очным программам переподготовки по профессиям рабочих и служащих;

— пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, необходимых для обучения;

— ежемесячного пособия на период прохождения обучения по этой программе.

«Инициатива позволит переподготовить более 13 тысяч человек в период с 2024 по 2026 год», – заявил министр просвещения Сергей Кравцов.