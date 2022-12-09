Псковский Фонд страхования уполномочен выплачивать пособия на детей

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Депутаты регионального парламента приняли закон о передаче Фонду пенсионного и соцстрахования РФ полномочия по выплате ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Он вступит в силу с 1 января 2023 года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Единое пособие объединит ряд существующих мер соцподдержки. Его будут получать семьи с доходами ниже одного установленного в регионе прожиточного минимума на человека.

Размер выплаты будет зависеть от суммы среднедушевого дохода каждой семьи. Для женщин, находящихся на учёте в медорганизации в ранние сроки беременности – 50, 70 либо 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которвй установлен в Псковской области.

Малоимущие граждане с детьми в возрасте до 17 лет – 50, 70 либо 100 % величины регионального прожиточного минимума для детей. По прогнозам численность детей, на которых будут производиться выплаты ежемесячного пособия, будет равна 34 696 человек. Предварительно, на эти цели потребуется около 2 миллиардов 8 миллионов рублей в год.

Софинансирование выплаты пособия, связанного с рождением и воспитанием ребенка из федерального бюджета будет составлять 99%, а из областного бюджета составит 1 %. Средства для фонда уже запланированы в проекте областного бюджета на следующий год.