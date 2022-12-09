Вечный огонь вернули на могилу Неизвестного солдата в Пскове

Фото:telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Перенос символа вечной памяти состоялся сегодня, 9 декабря в Пскове. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Вечный огонь перенесли позже запланированных сроков из-за того, что процессе ремонтных работ выявили дефекты чугунной плиты перекрытия. Новую плиту закупили в Санкт-Петербурге согласно индивидуальным размерам объекта. Так как эти работы в контракте были не предусмотрены, то сроки сдвинулось на 2 недели.

«Обновление монумента подходит к концу. Зона горелки отремонтирована, установлены новые гранитные ступени и плиты покрытия площадки», — пояснил глава Пскова. Рабочим осталось вернуть на место декоративные булыжники и привести в порядок окружающую территорию.

«Благодарю Правительство Псковской области и лично Губернатора Михаила Ведерникова за помощь в реновации памятника. Это символичное место, куда приходят туристы и где каждую памятную дату псковичи собираются на торжественные ритуалы, чтобы почтить память защитников Родины», — заключил Борис Елкин в своем сообщении.