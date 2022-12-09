Псковская область получит 11 миллионов на зарплаты для врачей

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Более 7 миллиардов и 4 миллионов рублей дополнительно направят на зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу в России в 2023 году. Псковская область получит более 11 миллионов. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В общей сложности в Псковскую область направят 11 344 000 рублей. Средства распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Такое решение принято после прогнозу годового прироста численности медицинских работников. Согласно информации в следующем году в медучреждения придут работать более 18 тысяч врачей и свыше 20 тысяч специалистов среднего медицинского персонала.