Заключительные поправки внесли в псковский бюджет 2022 год

Фото: Псковской областное Собрание депутатов

Текущий региональный бюджет увеличился на 2 миллиарда и один миллион рублей. В последний месяц уходящего года депутаты на внеочередной сессии внесли последние поправки в закон об бюджете Псковской области. Отмечается, что за год объём доходов региона вырос почти на 6 миллиардов рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Казна области пополнилась из-за федеральных средств. Таким образом, безвозмездные поступления из федерального бюджета превысили один миллиард 8 миллионов рублей. Помимо этого, по прогнозам отмечается и собственный рост доходов от налогов.

Допсредства будут распределены на несколько госпрограмм. Таким образом, финансирование сферы образования увеличится на 385 миллионов рублей. Из резервного фонда федерального правительства Псковской области дополнительно поступят 50 миллионов рублей на строительство школы на 525 мест в городе Пскове. Объект появится на улице Киселева. Также, 160 миллионов рублей пойдут на строительство новой школы в Гдове на 825 мест.

Кроме того, почти на 231 миллиона рублей повысили лимиты бюджетных обязательств на выплату зарплаты работникам государственных и муниципальных образовательных организаций. Расходы по государственной программе «Развитие здравоохранения» повысят на 508 миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдёт на выплату зарплаты. На 14 миллионов рублей повышены лимиты для предоставления единовременной денежной выплаты медицинским работникам, которые отправятся на работу в сельские населённые пункты. Более 15 миллионов и 500 тысяч рублей направят на развитие первичной медико-санитарной помощи.Также, увеличат расходы на закупку детского питания и скрининговое обследование беременных и новорождённых на наследственную патологию. Допсредства выделят и на соцподдержку граждан.

Почти 295 миллионов рублей направят на обеспечение ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Более 31 миллиона рублей пойдут на выплаты денежных пособий на третьего ребёнка. Почти 44 миллиона рублей предназначены для выплат гражданам, которые вынуждено уехали с территорий Донецкой, Луганской народных республик и Украины и прибыли на территорию Российской Федерации.

В аграрный сектор дополнительно распределят почти 72 миллиона и 700 тысяч рублей. И 180 миллионов рублей из федерального бюджета пойдут на рекультивацию свалки в Пскове, а 20 миллионов – на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов.

На расходы по программе «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами» направлено 259 миллионов 310 тысяч рублей, а в программе «Энергоэффективность и энергосбережение» почти на 155 миллионов рублей увеличены субсидии на компенсацию выпадающих доходов, которые возникают в результате льготных тарифов предприятиям ЖКХ. На «Развитие транспортной системы» направлено 216 миллионов рублей, из них больше половины выделено из резервного фонда Правительства РФ на удорожание реконструкции Троицкого моста в Пскове.

Финансирование некоторых направлений, напротив, сокращено. Так, например, в госпрограмме «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Псковской области» и «Содействие занятости населения» финансирование сокращено.

Таким образом, окончательные показатели областного бюджета 2022 года выглядят так: — доходы – 53 миллиарда 818 миллионов 352 тысячи рублей;

— расходы – 57 миллиардов 872 миллионов 795 тысяч рублей;

— дефицит – 4 миллиарда 54 миллионов 443 тысячи рублей.

Напомним, в течение 2022 года депутаты вносили изменения в бюджет три раза. За этот период доход вырос почти на 6 миллиардов рублей. В первоначальном виде, доходы составляли 47 млрд 882 миллионов 418 тысяч рублей.