В Пскове состоялось возложение цветов к памятнику освободителям города

Фото: telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов прошла у памятника освободителям Пскова «Танк Т-34». Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы отдаем дань памяти нашим отважным предкам и гордимся ныне живущими Героями Отечества, которые посвятили свою жизнь служению Родине», — подчеркнул глава города.

Представители органов власти и силовых структур, командование 76-й десантно-штурмовой дивизии, ветераны войны и труда и воспитанники патриотических клубов города почтили память погибших минутой молчания. «Искренняя благодарность и глубокое уважение всем, кто проявил особую доблесть и отвагу в боях, кто совершил подвиг, выполняя свой долг по защите Родины», — написал Борис Елкин.

Напомним, сегодня по всей России чтят Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Ранее жителей Пскова поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.