В Летнем саду в Пскове открыли каток

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Сегодня, 9 декабря, состоялось открытие катка в Летнем саду Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Для любителей отдыха на свежем воздухе открылась большая ледовая площадка, здесь есть бесплатный теплый гардероб, а также прокат и заточка коньков. Для многодетных семей на катке предусмотрены льготные билеты.

Часы работы катка в Летнем саду:

в будни - с 15:00 до 21:30 (в пятницу до 22:00)

в субботу - с 11:00 до 22:00

в воскресенье - с 11:00 до 21:30

«В скором времени заработает каток и в Финском парке. На площадке идет монтаж нового ограждения. В этом году здесь также установили видеонаблюдение, новую звуковую аппаратуру и отапливаемый модуль для проката коньков. На территории будут работать палатки с горячими напитками и фуд-траки с едой», — поделился информацией с псковичами Борис Елкин.

Каток в Финском парке будет работать при благоприятных погодных условиях ежедневно с 12:00 до 22:00. Отмечается, что вход будет бесплатным.