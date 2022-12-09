Туманная ночь ожидается в Псковской области

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Ночью местами по Псковской области возможен туман. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковском гидрометцентре.

В субботу, 10 декабря, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами по области пройдёт небольшой снег. Ночью средняя температура воздуха составит от -10 до -5 градусов, днем будет колебаться от -8 до -3 ниже нуля. На дорогах будет образовываться гололедица.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидается потепление. Уже сегодня, 9 декабря, синоптики прогнозировали повышение температуры до 0 градусов.