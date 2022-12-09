В Гдове организуют новый маршрут для туристов

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Новый туристический маршрут «Гдовская Ассоль» появится к празднованию 700-летия города Гдова.Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявила председатель комитета по культуре псковской области Ольга Тимофеева.

По проекту на улицах Гдова появится три мурала, эскизы настенных граффити станут воплощением событий из повести Александра Грина «Алые паруса».

Как известно, прототипом главной героини в повести была жена писателя, уроженка Гдова Нина Грин. Именно ее романтический образ будет создан в эскизах к муралам. Рисованием на стенах займётся петербургский художник Сергей Руднев. По словам, руководителя по культуре, сейчас он проживает в Пскове.

Наносить муралы на стены начнут 12 декабря. Уже к концу года жители Гдова смогут полюбоваться на красочные картины. Муралы изобразят на трансформаторной будке по улице Карла Маркса, дом 2, а также на домах, находящихся по адресу: улица Карла Маркса, дом 6а и 32.

Данные проект реализуется на средства гранта. Финансирование стало возможным после прохождения конкурсного отбора, проведенного комитетом по туризму Псковской области.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в регионе идёт большая работа над созданием муралов. Планируется, что до конца года на фасадах жилых домов появится 12 картин.