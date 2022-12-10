Подарки и поздравления участникам СВО к Новому году можно передать в Пскове и Великих Луках

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В Пскове и Великих Луках местным жителям предложили поучаствовать в отправке подарков и поздравлений для военнослужащих на СВО к Новому году. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Региональном Ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области.

Волонтеры штаба «Мы вместе» установили павильоны в торговом центре «Империал» в Пскове и «Апельсин» в Великих Луках.

«Подходите к нашим волонтёрам и напишите поздравление. Если захотите принести подарок, мы расскажем, в какой гуманитарной помощи нуждаются военные, а если решите пожертвовать средства, то поможем перевести их на счёт штаба», – отметили организаторы акции.

Павильоны будут работать до 18 декабря. По будням: с 16 до 20, в выходные: с 12 до 18 вечера.

Все собранные подарки и поздравления будут централизованно отправлены Ресурсным центром для псковских военнослужащих и мобилизованных в зону СВО в преддверии Нового года.