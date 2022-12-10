Михаил Ведерников призвал псковичей участвовать в премии «Народное признание»

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Принять участие в премии Псковского агентства информации «Народное признание» призвал жителей региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении.

«Предприятия, фермеры, малый бизнес активно участвуют не только в экономической, но и в общественной сфере жизни региона. Это отмечают и сами жители, выдвигая их на общественную премию "Народное признание"», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников напомнил тех, кто был выдвинут на соискание премии и рассказал, как это можно сделать.

«Например, в номинации «Наша марка» выдвинуты лимонад Новоржевского хлебзавода, кондитерский дом «Себежанка», а также хрен «Уваровский», выведенный фермером из Пустошкинского района и специалистами Великолукской сельхозакадемии. Кстати, это второй официально зарегистрированный сорт хрена в России», – отметил губернатор.

Заявку на выдвижение кандидатов может подать любой желающий на сайте Премии до 23 декабря на странице Псковского агентства информации. Выбирать лучших в каждой номинации будут жители области и члены жюри с помощью голосования.