В Пскове приступили к работе над новым муралом на улице Коммунальной

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Несмотря на минусовые температуры за окном, в Пскове началась работа над созданием нового мурала. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Новая картина начала обретать цвет на стене многоэтажки №44 по улице Коммунальной. Ранее на стене был нанесен контур будущей репродукции. В итоге она станет масштабной копией картины из собрания Псковского музея-заповедника.

Напомним, над муралами в Пскове работают местные художники, а также гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Новый мурал войдет в серию из 12 новых масштабных изображений на стенах города.