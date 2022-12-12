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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:02

Виталий Гогунский даст благотворительный концерт в Пскове

Источник:kp.ru
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15 декабря в Городском культурном центре даст сольный концерт российский актер, певец и композитор Виталий Гогунский. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

Концерт под названием «В небо летят наши мечты» состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и пойдёт в поддержку народного творчества и культуры.

Вход на мероприятие свободный, по пригласительным. Билет можно получить на вахте Городского культурном центре Пскове.