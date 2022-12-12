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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:30

Псковский губернатор поздравил граждан с Днём Конституции

Источник:kp.ru
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём Конституции Российской Федерации. Поздравление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Конституция – фундамент нашего настоящего и будущего, юридически оформленная система ценностей, которая определяет развитие нашей страны», – подчеркнул глава региона. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что ключевой задачей для граждан является воплощение в реальность принципов главного документа страны.

«Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Псковской области и нашей страны! С праздником!», – заключил глава региона.