От пренебрежения уборкой в центре Пскова образовались метровые сосульки

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Службы уборки города Пскова работают на полной мощности из-за снегопада и опасности гололеда. Особой популярностью у жителей Псковской области пользуется чат-бот в Telegram «Псков Официально» от Центра управления регионом, горожане обращаются с просьбами по уборке дорожек и опасных сосулек и в Управление городским хозяйством. О просьбе «достучаться» до ЖКХ из-за опасности падения метровых сосулек на улице Ленина в Пскове, псковичи обратились в нашу редакцию.

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По словам обратившейся псковички, ей и ее коллегам приходится ежедневно подвергать себя опасности «быть убитыми сосульками» по дороге на работу.

«Я хожу медленно, уже не тот возраст. И каждый день подвергаю себя опасности, проходя под этой "гирляндой" сосулек. Я их подметила еще 5 декабря. Они и раньше уже были, но еще совсем маленькие. Еще тогда подумала, что надо позвонить в ЖКХ, но я тут не живу и у меня нет квитанций. А по номерам в интернете все время попадаю не туда. За эти две недели сосульки выросли так, что есть и по метру. Кто должен заниматься этим домом? Коммунальщики ждут, когда произойдет ЧП? Тут ведь даже картинная галерея, музыкальный магазин и лавки разные есть. Люди ходят... Неужели никого не волнует их судьба?», – обратилась обеспокоенная псковичка.

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Как мы выяснили, псковичка не смогла обратиться к жилищно-коммунальному хозяйству здания из-за устаревших данных. Как нас заверили в ЖКХ Микрорайона №5, дом №1/2, объединяющий улицу Ленина и Октябрьский проспект, уже давно им не принадлежит.

«Это уже не наш дом. Он порядка трех лет назад был передан в обслуживание другому хозяйству. Вроде бы, находящийся в районе Любятово», – ответили нам в УК «Микрорайон №5». Однако при повторном звонке нам ответил директор УК Александр Суворов и подсказал, что дом перешел в руки «Псковтехсервиса».

В этой УК нам ответили сразу и практически без объяснения поняли о проблеме и заявили: «Скоро уберем». Как нам объяснили после, на сосульки еще никто не жаловался, но о них знают и планируют на неделе приехать и убрать. Как оказалось, оледенения на крыше образовались, действительно, не за одну ночь.

«Нет, мы не приезжали туда. С начала зимы не убирали. Уберем», – признались в трубке.