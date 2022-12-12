Псковский прокурор провел антикоррупционный семинар для студентов

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Сегодня, 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией, прокурор Псковской области Иван Грибов выступил на семинаре. Мероприятие было организовано по его инициативе при сотрудничестве с Псковским государственным университетом и Псковским филиалом Академии ФСИН России. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В семинаре, посвящённом противодействии коррупции, поучаствовали более 200 студентов из вузов. Иван Грибов подчеркнул, что негативные последствия коррупции мешают прогрессивному развитию общества и представляют серьёзную угрозу интересам нацбезопасности страны. Участники семинара смогли задать интересующие вопросы действующему прокурору.

Целью мероприятия было вовлечения студентов в деятельность, направленную на предотвращение коррупционных действий. Также прокуратурой Псковской области был организован конкурс работ (рефератов и эссе) на эту тему среди студентов ПсковГУ и Псковского филиала Академии ФСИН России. На данный момент на конкурс представлено 70 работ, среди них прокуратура региона выберет победителя.