Метеозависимость: врачи объяснили псковичам, как самочувствие связано с погодой и чем себе помочь

.

На что обычно жалуются «метеозависимые» люди? Головная боль, мигрени, головокружение, слабость. Боли в мышцах, суставах, местах травмы, растяжки, переломов. Апатия, негативное настроение, агрессивность. Чаще всего симптомы «метеозависимых» связаны с наличием хронических заболеваний или психосоматическим статусом. Почему нам плохо и как это связано с погодой, рассказали специалисты ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Перепады атмосферного давления влияют, к примеру, на сопротивление сосудов. Снизилось сопротивление – и вот уже объём крови в них становится больше, возникают слабость, головокружение, может возникнуть даже одышка у больных с легочными заболеваниями. Повысилось – тогда появляются головные боли, высокие цифры давления. Или погода меняется и вот уже люди чувствуют сонливость, усталость, снижение концентрации внимания – а всё потому, что солнечная погода сменилась осадками. То есть, влияние очень-очень опосредованное.

Что же делать

Во-первых, следить за состоянием своего здоровья. Не игнорировать жалобы и другие знаки организма, что не всё в порядке.

Во-вторых, помогать своему телу справляться с нагрузками разного уровня. Помогут в этом режим дня, правильное питание, полноценный сон, физические нагрузки – за счёт нормализации гормонального обмена, который полностью повязан на вышеперечисленных пунктах, и переносимость психоэмоциональных стрессов существенно увеличится.

С выраженной тревогой всё равно не стоит заниматься самолечением, лучше сразу обратиться к специалисту за квалифицированной помощью.

Берегите свое здоровье!