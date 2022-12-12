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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:25

Председатель Псковского областного Собрания поздравил граждан с Днём Конституции

Источник:kp.ru
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Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил жителей Псковской области с Днём Конституции Российской Федерации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Конституция – всеобъемлющий закон, определяющий политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства, положение личности и жизнь общества», — подчеркнул председатель. По его словам, Конституция отражает национальную идею и незыблемые основы государственности.

«Действующая Конституция была принята всеобщим голосованием на референдуме и является воплощением воли многонационального народа России. Именно поэтому уважение к Конституции для нас – не формальное чувство, а глубинное убеждённое следование принципам, заложенным в Основном законе: государство должно защищать своих граждан, сохранять целостность и суверенитет страны, уважать свою историю, беречь традиционные ценности», — отметил Александр Котов.

Александр Котов уверен, что, оставаясь верным конституционным основам, население России сможет преодолеть все трудности, ведь «так не раз было в истории России, так будет и сейчас».