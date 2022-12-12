Почти 100 тысяч человек стали пассажирами Псковского аэропорта в этом году

.

Исходя из данных, на 1 декабря, 93 с половиной тысячи пассажиров воспользовались псковским аэропортом в 2022 году. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.

«При сохранении тенденции рассчитываем, что до конца года эта цифра увеличится до 105-106 тысяч», — заявил Тарасов. По его словам, люди довольно часто пользуются аэропортом. Рейсы полные не только на юг, но и в Москву. А вот направление на Казань пока не так востребовано.

По словам генерального директора, казанское направление появилось к концу отпусков, поэтому пока не очень «раскатано». Однако, Артём Тарасов считает, что длинные новогодние праздники могут увеличить пассажиропоток в Казань. «Билеты пока есть на все рейсы, но надо торопиться. В последнюю неделю перед праздниками они активно раскупаются», — отметил Артём Тарасов.