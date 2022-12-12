Псковичам рассказали о правах на выплату досрочных страховых пенсий

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Жителям Пскова объяснили, кому положены досрочные страховые пенсии по соцмотивам и состоянию здоровья. Информацию сообщила сенатор РФ, заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова в своем Telegram-канале.

Соответствующие пенсии положены женщинам при соблюдении следующих условий:

— рождение пятерых и более детей и воспитания их до восьмилетнего возраста

— достижение возраста 50 лет

— наличии не менее 15 лет страхового стажа.

Также средства будут начисляться одному из родителей ребенка инвалида с детства (мать по достижении 50 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет, отец по достижении возраста 55 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет).

Кроме того, на пенсию может рассчитывать опекун ребенка-инвалида с детства. Отмечается, что возраст выхода на пенсию уменьшается на один год за каждый год и шесть месяцев опеки. Однако, это сокращение возможно не более чем на пять лет, если страховой стаж не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин.

Помимо этого, пенсия положена инвалидам, получившим военные травмы. Средства выплачивают по достижении вышеупомянутых возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при наличии страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.

Соцвыплаты касаются также женщин, которые родили двух и более детей, достигли возраста 50 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет. При этом вышеупомянутые проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.

Страховые пенсии выплачиваются инвалидам по зрению I группы инвалидности по достижении возраста 50 лет у мужчин и 40 лет у женщин, при наличии страхового стажа 15 лет у мужчин и 10 лет у женщин.

Эти же выплаты касаются граждан, которые больны гипофизарным нанизмом (лилипутов), и диспропорциональным карликам по достижении возраста 45 лет у мужчин и 40 лет у женщин при наличии страхового стажа 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин. Елена Бибикова подчеркнула, что назначение пенсий по вышеуказанным основаниям носит заявительный характер.