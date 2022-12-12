Глава Псковской области вручил более 50 наград в День Конституции

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Российской Федерации, прошло в БКЗ Псковской областной филармонии. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Не только государственные, но и региональные награды вручили военнослужащим, деятелям культуры, представителям сферы медицины, а также волонтерам за многолетний и добросовестный труд. В общей сумме губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил более 50 наград.

Были отмечены заслуги вице-спикера областного Собрания Армена Мнацаканяна и депутата регионального парламента Анастасии Повторейко. Кроме, того юные псковичи в рамках мероприятия получили сегодня свои первые паспорта.

«Сегодня мы отмечаем годовщину принятия высшего нормативного акта Российской Федерации. Это большой и значимый праздник для всей нашей страны. Ведь Конституция – это юридически закрепленная система ценностей всех граждан и народов России», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников поблагодарил всех граждан, которые трудятся на благо своей страны. «Миллионы людей ежедневно вносят свой вклад в нашу общую будущую победу. Это волонтеры, которые помогают нашим военным и собирают гуманитарную помощь для беженцев, предприниматели, многие из которых оказывают существенную помощь участникам СВО» – уточнил губернатор.

Отдельно глава региона отметил работу журналистов и деятелей культуры, которые в трудные времена морально поддерживают население.