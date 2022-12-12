В Псковском аэропорту появится парковка на 106 мест

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Парковка для транспорта на 106 мест будет организована в Аэропорту Пскова. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор аэропорта Артём Тарасов.

Это будет еще одна платная парковка на территории предприятия. «Пока мы обратились в Псковавтодор. Они нам предоставили уже смету на выполнение работ по организации платной парковки на территории нашего предприятия. Немного перенесут забор, поставят шлагбаум. Это будет по весне», — поделился Артём Тарасов.

Кроме того, в рамках реконструкции улицу Германа в направлении аэропорта сделают односторонней. Для выезда планируют провести дорогу к Крестовскому шоссе.

Артём Тарасов подчеркнул, что эти планы, предположительно, будут осуществляться в 2023 году. Ранее сообщалось, что в аэропорту Пскова обновят зону прилёта.