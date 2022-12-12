В Вечаше прошли съемки фильма о трагичной судьбе внучки Римского-Корсакова

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Вечаша стала местом съемок фильма о трагичной судьбе внучки композитора Н.А. Римского-Корсакова Ирины Головкиной. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Псковской музее заповеднике.

На телеканале «Культура» вышла серия документального проекта, посвященная внучке композитора Римского-Корсакова. В телевизионном документальном проекте «Невский ковчег. Теория невозможного» авторы рассказали о трагичной судьбе внучки известного композитора.

Съемки фильма частично проходили на территории музея-усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше. В документальном проекте рассказывается о том, как в годы лишений и невзгод семья Ирины пыталась сохранить и сберечь наследие великого композитора.

Документальный фильм доступен и в интернете.