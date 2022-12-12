Синоптик рассказала о понижении температуры в Псковской области после 14 декабря

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Пониженная температура прогнозируется в Псковской области после 14 декабря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

По словам синоптика, температурный режим днем будет опускаться около -10, а ночью до -15. Тала Нещадимова добавила, что, в ближайшее время, выпадение снега будет продолжаться.

Она акже отметила, что месячная норма осадков в виде снега еще не выпала. На данный момент она составляет от 50 до 70% по области, а в Великих Луках дошла до 90%. «Снег пушистый, легкий, по высоте у нас превышение нормы в два-три раза», - рассказала Тала Нещадимова.

«Ранее в Псковской области наблюдался комплекс неблагоприятных явлений: сильный снег, сильная метель, ветер, на юге области были гололеды», - поделилась руководитель Псковского гидрометцентра.