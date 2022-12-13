Подача электроэнергии после снегопада восстановлена в ряде районов Псковской области

Фото: telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

С вечера 11 декабря на территории Псковской области отмечался сильный ветер со снегом. Неблагоприятная погода привела к отключениям электричества в ряде районов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Ведерников.

Губернатор сообщил, что подачу электроэнергии восстановили на утро 13 декабря полностью во всех районах. «В каждом муниципалитете, где были зафиксированы отключения, работали бригады энергетиков, которые оперативно восстанавливали подачу электроэнергии», — подчеркнул Михаил Ведерников. Глава региона поблагодарил сотрудников Россетей за оперативную работу и профессионализм.

Напоминаем, сообщить об отсутствии электроснабжения следует по телефону: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.