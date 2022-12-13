Дмитрий Шахов и Юрий Сорокин договорились о совместных приемах псковичей

Фото: Аппарат омбудсмена

Вопросы обеспечения конституционных прав жителей Псковской области подняли во время рабочей встречи вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в аппарате омбудсмена.

Юрий Сорокин, как руководитель общественной приемной партии «Единая Россия» в регионе выступил с предложением регулярно участвовать в совместных приёмах граждан. По словам зампредседателя областного Собрания, при участии уполномоченного во встречах с населением будет повышаться качества рассмотрения обращений граждан.

При учёте опыта и высокой юридической квалификации Дмитрия Шахова, решение проблем псковичей станет более оперативным и разноплановым. Особенно это касается сферы защиты прав и законных интересов мобилизованных и других военнослужащих, а также их семей. Помимо этого, парламентарий добавил, что в рамках совместной работы можно будет подготовить необходимые законодательные инициативы.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области выразил благодарность Юрию Сорокину за предложение. Дмитрий Шахов отметил, что государственные правозащитники всегда поддерживают полезные инициативы независимо от того, в каких политических партиях состоят. По его словам, главным является улучшение ситуации с обеспечением прав граждан, гарантируемых Конституцией страны. По словам омбудсмена, система организации приема граждан в Псковской области организована довольно эффективно.

По результатам встречи Юрий Сорокин и Дмитрий Шахов договорились проводить совместные приёмы на паритетной основе. Первый такой приём планируется уже 21 декабря в офисе уполномоченного по правам человека в Псковской области, а следующий состоится в региональной приёмной «Единой России».