Почти 20 классов в великолукских школах закрыты на карантин

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В Великих Луках 18 классов в семи школах отправили на карантин по ОРВИ. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В целях недопущения возникновения очагов в образовательных организациях активизированы профилактические мероприятия, детей с признаками инфекции своевременно отстраняют от учебы, строго соблюдается дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в дошкольных учреждениях медработники ежедневно по утрам ведут осмотр детей. При малейших признаках заболевания ребенка возвращают домой. Группы своевременно проветриваются, также проводятся кварцевание и влажная уборка с применением моющих и дезинфекционных средств.

Ранее сообщалось, что на карантин по ОРВИ отправлены 42 класса в школах Пскова.