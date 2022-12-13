Более 90 миллионов потратят на ремонт двух улиц в Опочке

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Контракт на ремонт автомобильной дороги Опочка – Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23) км 409+955 на участке км 1+410- км 3+525 заключён. Ремонтные работы будут проводится в Опочецком районе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом ПАИ сообщили в Псковавтодоре.

По контракту будут отремонтированы две центральные улицы в Опочке — Коммунальная и Ленина, ведущие к социально значимым объектам города. Работами займётся ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Сообщается, что работы обойдутся более чем в 93 миллиона рублей.

Согласно контракту будет заменено асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины, пересечения, примыкания и съезды. Будет организован ремонт водопропускных труб, восстановлена укреплённая часть обочины и виражей.

Помимо этого, подрядчик приведёт в порядок автобусные остановки, установит пандусы. Также будет проведён монтаж автопавильонов, скамеек и урн. На автодороге нанесут дорожную разметку с помощью термопластика и краски.

Срок окончания работ приходится на май 2024 года. Сообщается, дорога относится к III технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием.