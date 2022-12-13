В Пскове состоится международный фольклорный фестиваль

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Творческие коллективы из России и Белоруссии приедут на Международный фольклорный фестиваль «Золотые родники», который состоится 15-16 декабря в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В городе на нескольких площадках пройдут выступления творческих коллективов из Псковской, Ленинградской, Новгородской областей, Забайкальского края и Республики Беларусь. В первый день фестиваля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова выступит фольклорный ансамбль «Комонь» из Москвы.

Официальное открытие фестиваля «Золотые родники» запланировано на 15 декабря в 17:00 в спортивно-развлекательном парке «Простория». Творческие коллективы поучаствуют в большой фестивальной вечерке. Гостей праздника ждут хороводы, народные танцы, игры и забавы. Основные мероприятия фестиваля пройдут 16 декабря.

Организатором мероприятия является Псковский областной центр народного творчества при поддержке регионального комитета по культуре. Мероприятие проходит с 2000-го года в разных районах области. Его ключевой задачей является сохранение и развитие традиционной народной культуры Псковской области и регионов России и ближнего зарубежья.