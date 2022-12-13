23 медработника из Псковской области получат медаль Луки Крымского

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Ещё 23 медицинским работникам из Псковской области вручат медали Луки Крымского. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 12 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Государственной награды в Псковской области удостоены:
— старший фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Раиль Агакишиев,
— врач Дедовичской районной больницы Ольга Бадаркина,
— заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби,
— медсестра Псковской городской больницы Марина Герасимова,
— медсестра Псковской городской больницы Ирина Курчанова,
— врач Псковской городской больницы Инна Баранова,
— врач Псковской городской больницы Николай Васильев,
—директор псковского казенного госучреждения здравоохранения «Управление фармации» Татьяна Кузьмина,
— заведующая лабораторией Псковской городской больницы Елена Радинская,
— медсестра Псковской областной клинической больницы Надежда Дибдева,
— врач Новосокольнической межрайонной больницы Елена Ермолаева,
— фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Татьяна Лебедева,
— фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Юлия Мелянюк,
— старшая медсестра Псковской межрайонной больницы Ирина Егорова,
— заведующая отделением Псковской городской больницы Юлия Жабская,
— заведующая отделением Псковской городской больницы Лариса Милавкина,
— старший врача Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова,
— старшую медсестра Псковской детской областной клинической больницы Ольга Гончарук,
— старшую медсестру Псковской межрайонной больницы Ирина Михайлова,
— заместитель главврача Псковской городской поликлиники Ирина Кошкина,
— фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анастасия Мельникова,
— фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Иванова,
— главная медсестра Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Горюнова.
Напомним, медаль Луки Крымского является государственной наградой Российской Федерации, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Название награда получила в честь православного святого и выдающегося ученого-хирурга архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. В Псковской области работу медиков не в первый раз отмечают подобной наградой.