23 медработника из Псковской области получат медаль Луки Крымского

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Ещё 23 медицинским работникам из Псковской области вручат медали Луки Крымского. Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован 12 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Государственной награды в Псковской области удостоены:

— старший фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Раиль Агакишиев,

— врач Дедовичской районной больницы Ольга Бадаркина,

— заместитель главврача Псковской областной инфекционной больницы Самир Аль-Араби,

— медсестра Псковской городской больницы Марина Герасимова,

— медсестра Псковской городской больницы Ирина Курчанова,

— врач Псковской городской больницы Инна Баранова,

— врач Псковской городской больницы Николай Васильев,

—директор псковского казенного госучреждения здравоохранения «Управление фармации» Татьяна Кузьмина,

— заведующая лабораторией Псковской городской больницы Елена Радинская,

— медсестра Псковской областной клинической больницы Надежда Дибдева,

— врач Новосокольнической межрайонной больницы Елена Ермолаева,

— фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Татьяна Лебедева,

— фельдшер Псковской станции скорой медпомощи Юлия Мелянюк,

— старшая медсестра Псковской межрайонной больницы Ирина Егорова,

— заведующая отделением Псковской городской больницы Юлия Жабская,

— заведующая отделением Псковской городской больницы Лариса Милавкина,

— старший врача Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова,

— старшую медсестра Псковской детской областной клинической больницы Ольга Гончарук,

— старшую медсестру Псковской межрайонной больницы Ирина Михайлова,

— заместитель главврача Псковской городской поликлиники Ирина Кошкина,

— фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анастасия Мельникова,

— фельдшер великолукской подстанции Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Иванова,

— главная медсестра Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Горюнова.

Напомним, медаль Луки Крымского является государственной наградой Российской Федерации, которую вручают за заслуги в здравоохранении. Название награда получила в честь православного святого и выдающегося ученого-хирурга архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. В Псковской области работу медиков не в первый раз отмечают подобной наградой.