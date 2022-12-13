Первый в России профориентационный сериал «Билет в будущее» посмотрели более 5 000 000 школьников

В Пскове презентация сериала «Билет в будущее» для школьников прошла в медиацентре Псковского агентства информации

В период сентябрь-декабрь 2022 года в российских регионах с успехом проходят показы сериала о людях, чья профессия стала делом жизни и путем становления личности. Примеры трудолюбия, старания, таланта и профессиональных успехов мотивируют и вдохновляют. В основе решения продолжить съемки сериала, созданного в рамках нацпроекта «Образование», лежит успех проекта по всей стране - треть российских школьников посмотрели первый сезон. Планируется, что второй сезон сериала будет приурочен к Году наставника и педагога в России и адресован не только учащимся, но и их родителям и учителям, помогающим своим воспитанникам принимать свои первые трудные и важные решения.

Премьера сериала состоялась в Москве 28 сентября, а после в 85 регионах на площадках кинотеатров, школ, исторических парков «Россия - Моя история», центров профессиональной ориентации и дополнительного образования. Тысячи позитивных публикации в российских СМИ и отзывах в социальных сетях сопровождали торжественные мероприятия и камерные просмотры.

Отметим, что в Пскове презентация сериала «Билет в будущее» для школьников прошла в медиацентре Псковского агентства информации.

Псковский врач-педиатр снялась в одной из серий профориентационного сериала

Врач, экскурсовод, спасатель, сварщик, ученый, архитектор, педагог и бизнесмен – обычные люди, одни из нас. Без них невозможно представить современный мир. А еще, они участники первого профориентационного сериала в России «Билет в Будущее». 24 героя из 13 городов поделились уникальными историями своего успеха в профессии и рассказали зрителям о том, как посадить самолет в экстремальных условиях, какие технологии используются в современной восстановительной медицине, при помощи какого устройство можно увидеть строение атома, как сделать так чтобы твой бизнес был успешным и многое другое.

Добавим, что Псковский врач-педиатр снялась в одной из серий профориентационного сериала.

«Отличительной особенностью сериала стало то, что в кадре не актёры, а реальные люди, современники, которые живут с нами в одном городе, работают в поликлинике, расположенной в соседнем дворе, строят наши дома, учат наших детей. Второй сезон сериалы мы посвятим не только людям труда, но и их педагогам - тем, кто сформировал их трудолюбие, веру в лучшее, самоотдачу и другие ценные качества» - сообщил руководитель проекта «Билет в будущее», член Общественной палаты РФ, просветитель Иван Есин.

Планируется, что сериал «Билет в будущее» увидят пользователи платформы «Моя школа», а также дети, зарегистрированные на сайте bvbinfo.ru

Сайт сериала: https://project5952704.tilda.ws/