Конкурс на лучший логотип к празднованию 700-летия Гдова объявлен открытым

Фото: газета «Гдовская заря»

Гдовский музей истории края, администрация района и редакция газеты «Гдовская заря» объявили о начале конкурса на лучший логотип к празднованию 700-летия первого упоминания Гдова в летописи. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

«Подумайте, что именно вы представляете, какие образы видите, когда говорите о Гдове, какие символы, объекты, графические линии приходят вам на ум. Мы не ограничиваем творцов и представляем необъятное поле для фантазии», — предложили организаторы.

В состав жюри конкурса войдут архитекторы, дизайнеры и художники из разных городов России, работы будут оцениваться онлайн. «Надеемся, что среди конкурсных предложений будут и такие, которые можно и дальше, после праздника, использовать как логотип Гдова», — подчеркнули организаторы.

Отмечается, что работы могут быть выполнены в самых разных стилях, но с пояснением смыслов, которые заложены в рисунке. Работы на листах формата А3 и А4 принимают в гдовском музее. «Хорошо, если дополнительно поступит работа и в электронном виде», — отметили в музее.