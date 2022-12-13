Псковичам предложили идеи для новогодних подарков

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Новый год — это время исполнения желаний и волшебства! В этот семейный добрый праздник хочется не только получать подарки от родных, но и самим порадовать близких. Конечно каждый хоть раз сталкивался с проблемой, когда сложно выбрать хороший презент. Псковское агентство информации решило помочь читателям с этим нелегким выбором.

Предлагаем ознакомиться с новым лонгридом, в котором собраны идеи для достойного и интересного презента на Новый год. В подборке собраны различные варианты, поэтому вы точно найдёте что подарить семье, друзьям и коллегам на предстоящий Новый год.

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