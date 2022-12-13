Посетителей псковского аэропорта в зоне прилёта встречает кот Василий

Фото: Вася на отдыхе

Кот Василий весом 6,8 кг поселился в Псковском международном аэропорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщил гендиректор аэропорта Артём Тарасов.

Он сообщил, что у хвостатого «сотрудника» свой функционал — ловить мышей. «И он периодически свои обязанности выполняет. Правда, у него есть и определенный минус: может прийти в зону регистрации и там при всех пассажирах поиграть с этой мышью, бывает», — поделился Артём Тарасов.

По словам гендиректора кот очень дружелюбен со всеми пассажирами. «Он никого не царапает, не кусает никогда. Дети его таскают, как хотят, нет никаких вопросов, никого у нас Вася еще не поранил», — обратил внимание Артём Тарасов.

Иногда Василий приходит и в кабинет к директору. Также он уходит и гулять, а потом возвращается. «Когда приходит, мяукает, под дверью стоит, и его запускают. Потом перекусит, поспит и опять куда-нибудь идет», — рассказал Артём Тарасов.

По его словам, Василий очень любит зону регистрации. «Общительный кот, добрый», — подметил директор. «Интересно, что на стульях он редко спит. Летом он спит там, где прохладнее, в теньке на полу. Зимой залезает на батареи», — сообщил гендиректор.